Yalova'da kano faciası: 2 kişi kayıp
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan baba ve kızı, rüzgar nedeniyle sürüklendikten sonra gözden kayboldu. Arkadaşları kıyıya dönerken, baba ve kızı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen 3 kişiden 2'si için arama çalışması başlatıldı.
Tavşantepe mevkiinde iskeleden kanoyla denize açılan Mustafa Y, 11 yaşındaki kızı Ela Y. ve kızının arkadaşı 11 yaşındaki T.Ö. rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı.
T.Ö. yüzerek sahile dönerken baba ve kızı bir süre sonra kanoyla gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mustafa Y. ile kızı Ela Y'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.