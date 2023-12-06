Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova-İzmit kara yolu üzerinde durdurdukları hafif ticari araçta 58 bin 800 dolu makaron ve 90 elektronik sigara likiti ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

Yalova'da Kaçakçılık Operasyonu: 58 Bin 800 Dolu Makaron ve 90 Elektronik Sigara Likiti Ele Geçirildi

Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurduğu hafif ticari araçta 58 bin 800 dolu makaron ve 90 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yalova-İzmit karayolu üzerindeki uygulama noktasında S.A. yönetimindeki plakası tespit edilemeyen hafif ticari aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, 58 bin 800 adet dolu makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - YALOVA