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Yalova'da İtfaiye, Kirpiyi Ve Kediyi Kurtardı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye ekipleri, bahçenin tel örgüsüne sıkışan bir kirpiyi ve su kuyusuna düşen bir kediyi başarılı bir şekilde kurtardı. Kirpi, doğal yaşam alanına bırakılırken, kedi tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir bahçenin tel örgüsüne sıkışan kirpi ile su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde bahçe tellerine bir kirpinin sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, teli keserek kirpiyi sıkıştığı yerden aldı.

Kirpiyi doğal yaşam alanına bırakan ekipler, aynı mahallede Yaşam Sokağı'nda bir kedinin su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Su kuyusundan kurtarılan kedi, bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi veterinerlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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