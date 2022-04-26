Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı

AA - Alirıza Sözbir - Güncel
 - Güncelleme:

Yalova'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kiraladıkları günübirlik evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 zanlıya yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Kiralık 2 eve eş zamanlı baskın yapan polis, içeride 5'i yabancı uyruklu 6 kadının bulunduğunu tespit etti.

Bu adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1760 lira ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, 66 kişinin ifadelerine başvurarak, 5 yabancı uyrukluyu ülkelerine göndermek üzere işlem başlattı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan evli oldukları öğrenilen E.B. ve D.B. tutuklandı, H.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Alirıza Sözbir - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title