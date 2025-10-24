Haberler

Yalova'da FETÖ Üyesi Eski Kamu Personeli Yakalandı

Yalova'da FETÖ Üyesi Eski Kamu Personeli Yakalandı
Güncelleme:
Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski kamu personeli D.Ç, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. D.Ç, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski kamu personeli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi D.Ç'nin Çiftlikköy ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, eski kamu personeli D.Ç'yi yakaladı.

Firari FETÖ hükümlüsü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
