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F-16 eğitim uçağı Yalova'da düştü: Pilot kurtuldu

F-16 eğitim uçağı Yalova'da düştü: Pilot kurtuldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16'nın Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Kaza nedeni inceleme sonrası belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağının, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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