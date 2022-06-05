Yalova'da elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı - Haberler

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Yalova'da elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

AA - Güven Kaya - Güncel
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Yalova'da elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Tersaneler Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında Nurullah T'nin kullandığı 34 EP 4046 kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri çıkardı.

Sürücü Nurullah T, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Güven Kaya - Güncel

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