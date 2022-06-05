Yalova'da elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı - Haberler

Yalova'da elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı Yalova'nın Altınova ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yalova'nın Altınova ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Tersaneler Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında Nurullah T'nin kullandığı 34 EP 4046 kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri çıkardı. Sürücü Nurullah T, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. AA / Güven Kaya - Güncel Yalova Güncel Haberler

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