Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Yalova Valisi Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2026 tarihinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca belirli gruptaki kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personelin kapsam dışında olduğuna dikkati çeken Kaya, 8 yaş altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
