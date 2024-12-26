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Yalova'da Deprem Tatbikatı ve Bina Yıkımı Başladı

Yalova'da Deprem Tatbikatı ve Bina Yıkımı Başladı
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Yalova Valiliği, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan valilik, emniyet ve jandarma binalarının enkazında AFAD ile bölge illerinin katıldığı bir deprem tatbikatı gerçekleştirecek. Tatbikat 5 Ocak Pazar günü yapılacak.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına başlanan Yalova Valiliği, emniyet ve jandarma binalarının olduğu enkazda AFAD bölge illerinin de katılımıyla tatbikat gerçekleştirecek.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle valilik, jandarma ve emniyet binalarının yıkımına karar verilmesinin ardından, boşaltılan binaların yıkımına başlandı.

Ortaya çıkan bina enkazlarını değerlendirmek için alınan karar üzerine AFAD İl Müdürlüğü, bölgedeki illerden de gelecek ekiplerle 5 Ocak Pazar günü geniş katılımlı deprem tatbikatı yapılacak.

Binaların yıkımının depremi yansıtacak şekilde yıkılması talep edilmesi üzerine yüklenici firma özellikle yüksek katlı valilik ve emniyet binalarını binayı zayıflatarak yıkmaya başladı.

Havadan yıkılma anı kaydedilen emniyet binası ile çalışma başlatılan bitişiğindeki valilik binasına geçen ekipler, çalışmaları yakın zamanda bitirmeyi hedefliyor.

Deprem tatbikatında kullanılmak üzere enkaza önceden mankenler yerleştiren ekipler, 24 saati bulacak ve gerçeği aratmayacak şekilde bir tatbikatın tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tatbikat sonrası alanda bulunan bina enkazlarının kaldırılması sonrası aynı alana valilik binasının yapılmasına başlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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