Yalova'da denize düşen kamyonetteki sürücü kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolü kaybeden sürücü K.A., kamyonetiyle denize düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtararak kıyıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumu iyi.
Karpuzdere Mahallesi, Vazo mevkisinde 34 FB 9405 plakalı kamyonetiyle seyreden K.A. (56), yağışlı hava sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bunun üzerine kamyonet denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çınarcık Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü ve aracı kıyıya çıkardı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel