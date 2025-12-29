Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 yaralı

YALOVA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı. 7 polisin yaralandığı çatışmanın sürdüğü bildirildi.

DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri, saat 12.00 sıralarında Elmalık Mahallesi'nde belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelilerinin karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis yaralanırken, bölgeye özel harekat polisleri ile Yalova Jandarma Komando Birliği'nden personel sevk edildi. Bölgede çatışma sürerken, geniş tedbirler de alındı. Siviller ile araçların bölgeye girişi yasaklanırken, Elmalık Mahallesi ile çevresindeki 5 okul da tatil edildi. Diğer yandan Elmalık Mahallesi'nde elektrik ve doğal gaz kesintisi yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yalova Valiliği, saat 06.00 sıralarında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" denildi. RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI

Diğer yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olay ile ilgili geçici yayın yasağı getirdi. Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.