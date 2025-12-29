Haberler

Yalova'da DEAŞ operasyonu; polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütü operasyonu sırasında çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

7 POLİS YARALANDI

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
