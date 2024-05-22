Yalova'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı
Yalova'da meydana gelen trafik kazasında ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı ve tedavi altına alındı.
Yalova'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
Cengiz Koçal Caddesi'nde 34 DAV 238 plakalı cip, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı istikametinde "U" dönüşü yaptığı esnada yoldan geçen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.