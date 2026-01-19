Kamyon üstünde serasına getirdiği traktörüne köprü ve otoyoldan geçiş cezası geldi

YALOVA'da çiçek üretimi yapan Soner Denizli'nin (51), serasında kullanmak üzere 14 Ağustos 2025'te İstanbul'dan alıp, 17 Ağustos'ta kamyon üzerinde Yalova'daki serasına getirdiği traktöre, 28 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndan geçiş yaptığına ilişkin ceza kesildi. Traktörünü yerinden bile oynatmadığını söyleyen Denizli, cezaya itiraz edeceğini belirterek, plakanın kopyalanmış olmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Altınova ilçesinde çiçek üretimi yapan Soner Denizli, Çanakkale'deki serasında kullanmak üzere 14 Ağustos 2025'te İstanbul'dan traktör aldı. Denizli, traktörü, 17 Ağustos'ta kamyon üzerinde Yalova'daki serasına getirdi. Çanakkale'ye gönderilmek üzere Yalova'daki serada bekletilen traktöre, 28 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndan geçiş yaptığına ilişkin ceza kesildi. Ruhsatı, kızı Aşkım Sıla Denizli'nin adına olan traktör için telefonuna gelen ceza mesajıyla şaşkınlık yaşadığını belirten Denizli, sorgulama yaptığında ise cezanın 33 TL geçiş ücreti ve 33 TL 'İhlalli Geçiş Cezası' olmak üzere 66 TL olduğunu gördü.

45 GÜN İÇİNDE ÖDENMEZSE CEZA 4 KATINA ÇIKACAK

İhbarnamede, cezanın vaktinde ödenmemesi halinde 4 katına çıkacağı belirtilerek, "28.12.2025 tarihinde saat 13.54'te 59 ANL 198 plakalı aracınız ile ICA tarafından işletilen YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda Çamlık-S7B gişesinden yapmış olduğunuz geçiş ihlalli geçiş olarak kaydedilmiştir. Tahakkuk eden geçiş ücretini, geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde cezasız olarak ödeyebileceğinizi, ödemenin geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yapılmaması halinde 6001 Sayılı Kanun gereğince geçiş ücretine 1 kat ceza ekleneceğini, bu geçiş ücreti ve cezanın tamamının 45 gün içinde ödenmemesi halinde geçiş ücretine 4 kat ceza ekleneceğini; geçiş tarihini izleyen 45'inci günün sonunda geçiş ücreti ve 4 kat ceza tutarının ödenmemiş olması durumunda ise ilgili otoyol işletmesi tarafından hukuki süreçlerin başlatılabileceğini bildiririz" ifadesi yer aldı.

'15 DAKİKA BİLE ÇALIŞTIRMADIK'

Traktörünü yerinden oynatmadığını söyleyen Denizli, "Traktörü sera işlerinde kullanmak için aldık. Traktörün 14 Ağustos tarihinde tescilini yaptırdık. 17 Ağustos'ta kamyona yüklenip bize geldi. Traktöre 28 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğimize dair ceza ihbarnamesi geldi. Oysa biz traktörü seraya koyduk. Serada çalıştırmadık bile. Göstergesine baktığınızda da görülüyor. 15 dakika bile çalıştırmamışız. Bu ceza bize nasıl yazıldı bilmiyorum" dedi.

Cezaya itiraz edeceğini belirterek, plakanın kopyalanmış olmasından endişe duyduğunu ifade eden Denizli, "Ya plaka kopyalı ya da plaka okuma sisteminde yanlışlık oldu. Bu cezayı kabul etmiyorum. Traktör geldiğinden bu yana hareket bile etmedi yerinden. Çevresindeki otlardan da anlaşılır. Traktörün lastiklerinin bile dikenleri duruyor üstünde" ifadelerini kullandı.