Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyasının bulunduğu iddiasıyla kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istedi.

Görüşme sırasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Daha sonra jandarma, zanlı H.H'yi polise teslim edildi.

Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
