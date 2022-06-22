Yalova'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı. Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA / Güven Kaya - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Yalova Güncel Haberler

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