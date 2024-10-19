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Yalova'da Apartman Dairesinde Yangın: Hasar Oluştu

Yalova'da Apartman Dairesinde Yangın: Hasar Oluştu
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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koruköy beldesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Sokağı'nda bir dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Alevlerin çevreye yayılmasını önleyen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel

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