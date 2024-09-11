Üye Girişi
Haberler

Yalova'da akıllı saat ve motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da bir iş yerinden akıllı saat ve bir evin önünden motosiklet çalındı. Polis, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemiyle şüphelileri tespit etti. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Yalova'da akıllı saat ve motosiklet çaldıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dere Mahallesi'nde bir iş yerinden kapı kilidi kırılarak maddi değeri 1900 lira olan saatin ve Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin önünden kilitli motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Mahalle, cadde, civar iş yerleri, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS'ye (Plaka Tanıma Sistemi) ait 37 kamera ve 160 saat görüntü incelenerek şüphelilerin A.D.A. ve Ç.G. olduğu tespit edildi.

Polisin gözaltına aldığı 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, çalıntı motosiklet bulunarak Çınarcık'ta sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Hırsızlık Güvenlik yalova Güncel Polis Suç

Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti

Bakanlar Narin'in kabrini ziyaret etti

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık

"Biz seni kazı kazan gibi kazıdık"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Avenida Brazil dizisi sonunda ne oluyor, nasıl bitiyor? Overthinking ne demek? Leyla dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Leyla Hayat Aşk Adalet kadrosunda kimler var? Leyla dizisi hangi gün? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi kanalda yayınlanıyor? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
title