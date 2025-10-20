Yalova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda Koru Atakent Mahalle Muhtarı Ali Başkan ve Teşvikiye İstiklal Mahalle Muhtarı Erkan Acar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Çamlık Mahalle Muhtarı Ahmet Çolakoğlu, günün önemini belirten konuşma yaptı.
Törene, Çınarcık Belediye Başkan Vekili Coşkun Parlak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
