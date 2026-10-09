Yalova Çınarcık'ta şarkıcı Güllü'nün ölümü davasında sanık avukatı beraat talep etti

'MÜVEKKİLİM TUTUP, ATTIYSA NEDEN ÜZERİNDE DNA'SI YOK'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52), 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasını ardından sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti.

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Bayram Yılmaz, şarkıcının alkolün etkisiyle düşerek öldüğünü iddia ederek şunları söyledi:

"Güllü'nün alkollü olması olayın kaza olduğunu gösterir. Olay yerine keşfe gelenler kaydığını zapta geçirmiştir. Zeminde kayganlaştırıcı olmayabilir ama zeminin kendisinde bir kayganlık vardır. Bu olayın kaza olma ihtimali katbekat arttırır. Müvekkilimizin üzerine atılı 'Hadi görüşürüz' sesinin kendisine ait olmadığı bellidir. Bir insanın sesini en yakınındakiler bilir. Bir şarkıcının sesini de en iyi aranjörü bilir. Aranjörü de sesin Güllü'ye ait olduğunu belirtmektedir. Sol bacağındaki iz camın pervazına oturduğu sırada olmuş olabilir. Yüzünün oda içine dönük düşme olasılığı yüksek. Dosyada iki bilirkişi raporu var. İlk belgede Güllü'nün sol kalçasındaki morluğa bakarak pervaza yaslanması ve düşmüş olma ihtimali yüksek ama bilirkişi raporu yüzü dışarı dönük diyor bu imkansız. Benim müvekkilim tutup attı diyelim, neden müteveffanın üzerinde müvekkilimin DNA'sı yok? Neden tırnak aralarında swap izi yok? Bu kapsamda müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz."

'İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLLİP SONUCA VARILMALI'

Sanık avukatı Merve Uçanok da şöyle konuştu:

"Olayın oluş şeklini konuşmamız gerekiyor burada. Dosyadaki hukuki deliller, olaylar birebir ilişkilendirerek anlatılıyor. Bu olayda birtakım ihtimaller var. Bu ihtimaller değerlendirildikten sonra hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek şekilde bir sonuca varılması gerekiyor. 'Hadi görüşürüz' kilit bir ses. Bu cümleden sonra düşme var. Bundan önce de kullanılan bir kelime var ve bu göz ardı edilmemeli. Çiğdem Emir Deniz burada tanıklık yaptı. Bu ses kaydını ilk dinlediğimde Tuğyan, Sultan ve Çiğdem vardı. Çiğdem direkt 'Bu Gülo'nun sesi' dedi. Bunu Sultan da sürekli Güllü'nün sesi olduğunu söylüyordu. Ses mühendisi aranjörü Mustafa Arapoğlu'na gittik. Stüdyodaydık. 'Bu Güllü'nün sesi' dedi. Aranjörü, 'Ben bu konuda mütalaa verebilirim' dedi. Tutuklama öncesinde Sultan ile aramızda bir mesajlaşma geçti. Bu sesin kafamda oturmadığını söylemiştim. 'O esnada o tarafa bakmıyordum. Duyduysam da hatırlamıyorum ' diye cevap verdi. Sonra 'Ama evet Gül annenin sesine benziyor ifademde de söyledim' diye söylüyor. Bu mesajları mahkemenize sunuyorum. Bu da kanıttır."

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı