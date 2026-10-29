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Yalova Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü tören ve kortejle kutlandı

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Yalova Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü tören ve kortejle kutlandı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi. Hükümet Konağı'ndaki programın ardından öğrenciler oratoryo ve şiirler okudu, kortej sahil boyunca ilerledi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar, Hükümet Konağı'nda düzenlenen programla başladı. Çınarcık Kaymakamı Tahsin Aksu ve Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçe kurum amirleri, meclis üyeleri, Kent Konseyi ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşların bayramını kutladı.

İlçe protokolü, daha sonra Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Kaymakam Aksu, programda yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine değindi.

Etkinlikte, gösteriler sahnelendi. Öğrenciler, Cumhuriyet Destanı oratoryosunu ve şiirlerini seslendirdi. Gülkent Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi de gösteri sundu. Katılımcılar, marşlara eşlik etti.

Programın ardından Çınarcık Belediyesi ve ilçedeki kamu kurumlarına ait araçların katılımıyla Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi. Çamlık Mahallesi'nden başlayan kortej, sahil boyunca ilerleyerek Karpuzdere Mahallesi'nde sona erdi.

Vatandaşlar korteji balkonlardan ve yol kenarlarından izlerken ilçe hoparlörlerinden Cumhuriyet marşları çalındı.

Kaynak: AA
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