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Yalova Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçiler Grev Kararı Aldı

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Yalova Belediyesinde 86 işçinin işten çıkarılmasının ardından Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, alınan grev kararını uygulamaya başladı. İşçiler ve sendika yetkilileri, işten çıkarmaları protesto etti ve grevin devam edeceğini belirtti.

Yalova Belediyesinde 86 işçinin işten çıkarılmasının ardından Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, alınan grev kararını uygulamaya başladı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda bir araya gelen işçiler ve ilgili sendikanın yetkilileri, işten çıkarmaları düdük çalarak protesto etti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin haklarını korumak için ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını belirterek, 86 kişinin görevlerine geri dönene kadar grevin sürdürüleceğini belirtti.

Yalova Belediyesi ile toplu sözleşme sürecini 22 Ocak'ta tamamladıklarını ve düğün gibi kutladıklarını anımsatan Yavuz, "Fakat geldiğimiz noktada emekçi kardeşimiz nisan ayından itibaren maaşını taahhüt edilen ödeme tarihinde alamıyor. Maaş ödemesinde yaşanan ciddi gecikmeler ve taksitlere bölmeler, yapmış olduğumuz mesailerin ve ikramiyelerimizin ödenmemesi, emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan işçi ve emekçileri borç batağına sürüklemiştir." diye konuştu.

Yavuz, işçilerin kiraları ödeyemez hale geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada Yalova Belediyesi yönetimi çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkmıştır. Yalova Belediyesi işçisi ise, işten çıkarılan 86 arkadaşımız için onurlu bir duruş sergilemiştir. Bu düzene 'dur' demek, hak ettiğimiz değeri, emeğimizin karşılığını alabilmek, haksız yere işten çıkarılan üyelerimizin geri döndüğünü görmek için bugün itibariyle temizlik işlerinde ve diğer tüm birimlerde iş durdurma kararı alarak uygulamaya geçirmiş durumdayız. Bizler grevin meraklısı değiliz, grev yapmış olmak için greve çıkmayız ancak çözümsüzlüğe itilirsek, çıkmaza sokulsak, emek, alın teri ve akıl terimiz için başka çaremiz kalmamışsa, gerekirse gemileri değil, limanları da yakarız. Grevin en iyisini de biz yaparız."

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de çağrıda bulunan Yavuz, "Mazbatalarını aldıktan sonra Yalova Belediyesi 86 arkadaşımızı, Çiftlikköy Belediyesi 9 arkadaşımızı işinden, aşından, ekmeğinden, özgürlüğünden etti. Sayın Özgür Özel'den rica ediyoruz, çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkan, çalışanlarını işinden, aşından, ekmeğinden, özgürlüğünden eden belediye başkanlarınıza artık bir 'dur 'deyin. Buradan çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkan belediye başkanlarına sesleniyorum. İşçiyi hor gören, geleceğini zor görür." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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