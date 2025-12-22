Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında yapılan yargılamada 7 sanığın cezası arttı

YALOVA Belediyesi'ndeki zimmet davasında görevden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Belediye Başkanı Vefa Salman ile eski belediye başkanlarından Yakup Bilgin Koçal ve başkan yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılandığı davada 7 sanığın cezası arttı, 1 sanık hakkında dosyası istinafta olduğu için karar verilmedi. 'Zimmet ihmali' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Salman'ın cezası 3 yıl 9 aya çıktı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in, 2020 yılının şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Elgin, Denizli'de yakalandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, müteahhit Bekir Bilgi, zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik, Taner Tan, Emrah Gök, Beytullah Baltacı, Sinem Deniz, Tuncay Doğan, Cüneyt Özçomak, Tuğrul Kaş, Abdulnasır Gölbaşı, Cem Dindar, Kartal Özgür Barutçu, Ahmet Ragip Akay, Bahar Taşkömür ve Engin Öz tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Soruşturmada, Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi'nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirildiği öne sürülen para miktarını belirlemek için 400'e yakın hesapta inceleme yaptı. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 34 kişi hakkında, 'Zimmet" ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi. Belediyede 2009-2014 yıllarına ait işlemlerle ilgili dosya bu davayla birleştirildi. Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ile müteahhit firma yetkilileri Ali Bilgi, Halit Aksoy ve Bahri Aksoy'un da dahil edilmesiyle davada sanık sayısı 38'e çıktı.

DURUŞMA SALONUNDA TUTUKLANDI

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2023'te görülen karar duruşmasında, dönemin muhasebe personeli Reşat Elgin hakkında 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' ve 'İrtikap' suçlarından toplam 45 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuklanmasına hükmedilen Elgin, duruşma salonundan cezaevine gönderildi. 'Zimmete yardım', 'Resmi belgede irtikap' suçlarından 20 yıl 4 ay ceza alan müteahhit Bekir Bilgi'ye ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

ESKİ BAŞKANLAR ZİMMET SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın 'Nitelikli zimmet' suçundan beraatine hükmederken, Salman 'Zimmet ihmali' suçundan 1 yıl 8 ay, Yakup Koçal ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'e de 'Zimmet ihmali' ve 'İrtikap' suçlarından 6 yıl 3 ay ceza verildi.

Davada sanıklar Tuncay Doğan, Taner Tan, Emrah Gök ve Cüneyt Özçomak'a 'Zimmet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan toplam 5 yıl 11 ay 25'er gün hapis cezası verildi. Cem Dindar, Abdulnasır Gölbaşı ve Sabri Aksoy ise 'Zimmet' suçundan 2 yıl 7 ay, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hakan Çelik, Ali Ragıp Akay, Sinem Çakalasma, 'Zimmet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, Bahar Taşkömür 'İrtikaba yardım' suçundan 2 yıl 1 ay, Kartal Özgür Barutçu'ya 'Zimmet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 9 ay ceza verildi. Dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın, 'Zimmet' suçundan kasıt olmadığı gerekçesiyle beraatine karar veren mahkeme, 'İhmal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8 SANIK HAKKINDAKİ KARARI BOZDU

18 sanığın ceza aldığı, 20 sanığın ise beraat ettiği davada, eski Belediye Başkanı Vefa Salman, yardımcısı Halit Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı, 2009-2014 yıllarında görev yapan eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal, Saliha Öktemgil, Şenay Reyhan Kaş ve Bekir Bilgi hakkında Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu.

VEFA SALMAN'A 3 YIL 9 AY CEZA

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 sanık hakkında yeniden yapılan yargılamada, Vefa Salman'a 'Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumma' suçundan 3 yıl 9 ay 25 gün, eski belediye başkanı Yakup Bilgin Koçal'a 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ise 'Zimmet' suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan Beytullah Baltacı'ya 3 yıl 1 ay 15 gün ceza veren mahkeme, Şenay Reyhan Kaş'ı da 'Denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan 3 yıl 9 ay 25 gün, daha önce beraatine karar verilen muhasebe müdür yardımcısı Saliha Öktemgil'i ise aynı suçtan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kartal Özgür Barutçu da 'Zimmet' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırıldı. Sanıklardan Bekir Bilgi hakkında ise dosyası istinafta olduğu için karar verilmedi.