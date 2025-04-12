Yalova-Armutlu Yolunda Toprak Kayması Kameralara Yansıdı

Yalova - Armutlu yolunda toprak kayması kamerada

YALOVA - Yalova-Armutlu yolu Esenköy mevkiinde yaşanan toprak kayması nedeniyle yol kayalar savruldu. Yaşanan toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Esenköy Armutlu yolu toprak kayması yaşandı. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Toprak kayması sonucu kara yoluna savrulan kaya parçaları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.