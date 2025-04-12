Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
ABD-İran zirvesinde ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk yorum!
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım

Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

Yalova-Armutlu Yolunda Toprak Kayması Kameralara Yansıdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova-Armutlu yolu Esenköy mevkiinde meydana gelen toprak kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yalova - Armutlu yolunda toprak kayması kamerada

YALOVA - Yalova-Armutlu yolu Esenköy mevkiinde yaşanan toprak kayması nedeniyle yol kayalar savruldu. Yaşanan toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Esenköy Armutlu yolu toprak kayması yaşandı. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Toprak kayması sonucu kara yoluna savrulan kaya parçaları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR YALÇIN UÇAR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.