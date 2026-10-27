Yalova Armutlu'da teknede 354,84 gram uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

Yalova Armutlu'da teknede 354,84 gram uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Armutlu ilçesinde balıkçı teknesine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Teknede 354,84 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde balıkçı teknesine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sahil Güvenlik ekiplerince Armutlu balıkçı barınağında bulunan bir balıkçı teknesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Teknede yapılan aramalarda 354,84 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.