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Yalova Armutlu'da teknede 354,84 gram uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde balıkçı teknesine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Teknede 354,84 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde balıkçı teknesine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sahil Güvenlik ekiplerince Armutlu balıkçı barınağında bulunan bir balıkçı teknesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Teknede yapılan aramalarda 354,84 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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