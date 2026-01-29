Haberler

Yalova'da denizdeki ağaç gövdesi ekiplerce kıyıya çıkartıldı

Yalova'da denizdeki ağaç gövdesi ekiplerce kıyıya çıkartıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nde feribotların güzergahında tespit ettikleri ağaç gövdesini deniz trafiğini olumsuz etkilemeden kıyıya çıkarttı.

Yalova açıklarında deniz yüzeyinde bulunan ağaç gövdesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen devriye faaliyetleri sırasında Marmara Denizi'nde feribotların seyir güzergahına yakın bölgede bir ağaç gövdesi tespit etti.

Denizdeki trafik seyrini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen ağaç gövdesi, ekiplerin kullandığı tekneyle Merkez Balıkçı Barınağı'na çekilip kıyıya çıkartıldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını