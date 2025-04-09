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Yalnızlıklarına Ortak Olundu: Ökkeş Dede ve Raziye Nine'ye Yardım Eli

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Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında evleri yıkılan 82 yaşındaki Ökkeş ve 79 yaşındaki Raziye çiftini ziyaret eden hayırseverler, yalnızlıklarına ortak olarak yardım ulaştırdı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, Raziye nine, gelenlere şükretti.

Ökkeş dede ile Raziye nineyi ziyaret edenler yalnızlıklarına ortak oldu

Kahramanmaraş'ta yıkılmış evlerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veren 82 yaşındaki Ökkeş ve 79 yaşındaki Raziye Leblebici çiftini ziyaret edenler yalnızlıklarına ortak olup yardım eli uzattı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıkılmış evlerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veren 82 yaşındaki Ökkeş ve 79 yaşındaki Raziye Leblebici çiftini ziyaret edenler yalnızlıklarına ortak olup yardım eli uzattı.

Geçmişi milattan önceye dayanan içerisinde bir çok tarihi mekan barındıran Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi Dulkadiroğlu'da 2 yıl önce yaşanan depremle büyük yara aldı. İlçede bir çok sokakta asırlığa yaklaşan iki katlı evler zarar gördü. Divanlı Mahallesinde yer alan Bahtiyar Yokuşu sokağında bir çok mekan gibi 82 yaşındaki Ökkeş ile 79 yaşındaki Raziye Leblebici çiftinin evi de yıkıldı. Aynı bölgede sağlam bir ev bularak orada yaşayan yaşlı çiftin yalnızlığını İHA muhabiri gündeme getirdi. Bunun üzerine hayır severler yaşlı çiftin evini ziyaret ederek yalnızlıklarına ortak olup yardımlar ulaştırıldı.Gerçekleştirilen ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Gözyaşlarını tutamayan Raziye nine, "Bizi sevindirdiniz Allah'ta sizi sevindirsin. Allah sizden razı olsun, dualarımız sizinle"dedi. Ökkeş dede ise kendilerini ziyaret edeneler sarılarak teşekkür etti.

Ziyarete gelenlerden Adem Köşker ise "Onların duası bizim için en büyük mükafat. Yaşlı çiftimizi bulduk az önce bir gurbetçi kendilerine nakdi yardımda bulundu. Bizler de şimdi erzak yardımında bulunarak bir nebze olsun onların yanında olmak istedik. Böyle yıkıntılar arasında oturan iki ulu çınarımız var. Biz onların manevi evlatları olarak yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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