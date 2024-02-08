Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, yalnız yaşadığı müstakil evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine C., hayatını kaybetti.

Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan Emine C.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Emine C.'yi hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Emine C.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine C.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.