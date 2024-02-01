Yalıhüyük'te Kamu Çalışanları Öğle Yemeğinde Buluştu
Yalıhüyük'te düzenlenen geleneksel arabaşı etkinliğinde kamu çalışanları bir araya geldi. Kaymakam Muhammed Sağır, emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şeflerinden Ramazan Kaya ise bu geleneği her yıl kar yağışıyla sürdürdüklerini belirtti.
Yalıhüyük'te kamu çalışanları öğle yemeğinde bir araya geldi.
Kaymakam Muhammed Sağır, hükümet konağında düzenlenen programda geleneksel arabaşı etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şeflerinden Ramazan Kaya da "Bu yıl da mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Her yıl kar yağışı ile bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.