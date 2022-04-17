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Yalıhüyük'te ilçe halkı iftarda buluştu

AA - Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük'te ilçe halkı iftarda buluştu

Yalıhüyük Kaymakamlığı, belediye ve müftülük tarafından organize edilen iftar programında ilçe halkı bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamlığı, belediye ve müftülük tarafından organize edilen iftar programında ilçe halkı bir araya geldi.

İlçe meydanındaki program, imam hatiplerin ilahi dinletisi ve İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya'nın iftar duası ile başladı.

Kaymakam İbrahim Yazıcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır toplu iftar programlarının yapılamadığını hatırlatarak, "Bu iftar sofralarında yeniden buluşmamıza vesile olan belediyemiz ve müftülüğümüze teşekkür ederim. İftarların tadı böyle hep beraber olunca zirveye ulaşıyor. İnşallah Rabbim tekrar pandemi günlerini yaşatmasın, bizlere böyle kalabalık sofralarda buluşmayı nasip etsin." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de "Bu akşam Yalıhüyük, her sene olduğu gibi bir başka güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliği oluşturduğunuz için Rabbim dualarınızı kabul etsin. Evlerinizde çocuklarınızla beraber huzur ve sağlık içinde nice ramazanları, Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlarını idrak etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Programa kamu çalışanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Ahmet Karakaya, Yalıhüyük, Hisarcık, İftar, Güncel, Haberler

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