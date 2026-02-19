Haberler

Yalıhüyük'ten kısa kısa

Güncelleme:
Yalıhüyük Anadolu Lisesi, 'Aşkın Yalın Hali' isimli şiir dinletisi düzenledi. Programa yoğun ilgi gösterildi ve öğrenciler, ünlü şairlerin eserlerini seslendirdi.

Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Aşkın Yalın Hali" isimli şiir dinletisi düzenledi.

Yalıhüyük Millet Bahçesi'ndeki programa öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Öğrenciler, Orhan Veli Kanık, Nahit Ulvi Akgün, Cahit Sıtkı Tarancı ve Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerini okudu.

Programa Kaymakam Muhammet Sefa Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın ve daire amirleri de katıldı.

Yalıhüyük Belediyesi'nden engelli vatandaşlara destek

Engelli bireyleri evlerinde ziyaret eden Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, fiziksel engelli Mustafa Vurmaz ile yakından ilgilendi.

Görme problemi olan Vurmaz için harekete geçen Yılmaz, "Mustafa Vurmaz, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatı olacak. Engellilerimiz bizim vicdanımızdır, onların hep yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

