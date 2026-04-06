Haberler

Yalçın Küçük Hayatını Kaybetti... Kemal Okuyan: "Türkiye En Üretken Devrimci Aydınlarından Birini Yitirdi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, hayatını kaybeden araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük için yayımladığı taziye mesajında, "Türkiye en üretken, özgün, tutkulu ve devrimci aydınlarından birini yitirdi" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, hayatını kaybeden araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük için yayımladığı taziye mesajında, "Türkiye en üretken, özgün, tutkulu ve devrimci aydınlarından birini yitirdi" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından Küçük için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye en üretken, özgün, tutkulu ve devrimci aydınlarından birini yitirdi. Ufuk açtı, heyecan verdi. Tutarsızlıkları bile devrimci bir arayışın ürünüydü. 'Ondan çok şey öğrendim' diyecek binlerce kişi vardır. Biri de benim. ve iyi ki…"

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba

Yapılan küstah yoruma verdiği yanıt bomba
Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü

İki kardeşi tarafından sopayla dövüldü! Nedeni olaydan daha skandal
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini: Yüzde 61 şans verdi

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini: Yüzde 61 şans verdi
Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba

Yapılan küstah yoruma verdiği yanıt bomba
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti