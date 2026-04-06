Yalçın Küçük Hayatını Kaybetti... Kemal Okuyan: "Türkiye En Üretken Devrimci Aydınlarından Birini Yitirdi"

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, hayatını kaybeden araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük için yayımladığı taziye mesajında, "Türkiye en üretken, özgün, tutkulu ve devrimci aydınlarından birini yitirdi" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından Küçük için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye en üretken, özgün, tutkulu ve devrimci aydınlarından birini yitirdi. Ufuk açtı, heyecan verdi. Tutarsızlıkları bile devrimci bir arayışın ürünüydü. 'Ondan çok şey öğrendim' diyecek binlerce kişi vardır. Biri de benim. ve iyi ki…"

Kaynak: ANKA