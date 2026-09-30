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Yaklaşık 50 sivilin öldüğü Kyauktaw pazarına düzenlenen saldırıyı AB kınadı

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AB, Myanmar ordusunun 28 Eylül'de Arakan eyaletindeki Kyauktaw pazarına düzenlediği hava saldırısını kınadı. Saldırıda yaklaşık 50 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti; AB açıklamasında uluslararası hukuka saygı vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde bir pazarın yakınlarına düzenlediği hava saldırısını kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AB, Myanmar ordusunun önemli sayıda sivilin ölmesi ve yaralanmasına yol açan Kyauktaw pazarına yönelik saldırısını kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukukun evrensel olduğunun altı çizilen açıklamada, buna saygı gösterilmesinin şart olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kurbanların yakınları ve Myanmar halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Myanmar ordusunun 28 Eylül'de Arakan eyaletindeki Kyauktaw pazarına düzenlediği hava saldırısında yaklaşık 50 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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