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Yakalama kararı bulunan Machado, 10 ay sonra ülkesine dönüp ayine katıldı

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Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, 7 Aralık 2025'te gizlice ayrıldığı ülkesine 10 ay sonra döndüğünü duyurdu ve Lara eyaletinde ayine katıldı. Hakkında gıyabi yakalama kararı bulunan Machado'nun güvenlik güçlerince atılacak adımlar takip ediliyor.

Venezuelalı muhalif lider ve 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, 7 Aralık 2025'te gizlice ayrıldığı ülkesine geri döndüğünü duyurdu.

Machado, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Buradayım. Sizlerleyim." ifadelerini kullandı.

Ulusal basına göre Machado, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Lara eyaletinde, Barquisimeto yakınlarında bulunan Santa Rosa kasabasındaki bir kilisede düzenlenen Katolik ayinine katıldı ve destekçileriyle kucaklaştı.

Venezuela'da Temmuz 2024'te düzenlenen seçimde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rakibi olarak yarışan Edmundo Gonzalez de X'teki paylaşımında, muhalefet liderinin ülkede olduğunu doğruladı.

Gonzalez, "Bugün Venezuelalılar için çok önemli bir gün. Bu süreci yönetmek ve ona yön vermek üzere egemen sesimiz onunla (Machado) birlikte geri dönüyor. Gerçek anlamda özgürlüğe doğru ilerlemek için ben de çok yakında döneceğim." dedi.

Machado'nun Venezuela'ya dönüş şartları ve izlediği güzergah hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, basın ekibi önümüzdeki saatlerde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verileceğini bildirdi.

Muhalif Machado, Nobel Barış Ödülü'nü almak üzere geçen yıl aralık ayında Oslo'ya gitmek için Venezuela'dan ayrıldığından bu yana, hükümet değişikliğini sağlamak amacıyla ülkesine döneceğini sık sık dile getirmişti.

Buna karşın muhalif liderin ekibi, geçen ay yaptıkları açıklamada, Machado'nun dönüşünün en az 7 kez hava ve deniz yolu engellemeleriyle kısıtlandığını bildirmişti.

Machado, Nobel Barış Ödülü'nü almak üzere ülkeyi gizlice terk etmişti

Machado, Venezuela'dan ayrılmadan önce, Devlet Başkanı Maduro'nun kazandığının ilan edildiği 2024 devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ardından gözaltına alınmamak için yaklaşık bir yıl boyunca saklanmıştı.

Sandık tutanaklarının kopyalarını toplayan muhalefet ise seçimin gerçek kazananının Machado'nun desteklediği çatı adayı Edmundo Gonzalez olduğunu savunuyor.

Machado, Oslo'daki Nobel Barış Ödülü törenine katılmak üzere 7 Aralık 2025 gecesi Venezuela'dan gizlice ayrılmış, Karayip Denizi üzerinden Curaçao Adası'na geçtikten sonra 8 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'ya ulaşarak kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Machado hakkında yakalama kararı var

Öte yandan, 10 aylık sürgünün ardından ülkesine dönen Machado hakkındaki hukuki belirsizlik ve tutuklama riski devam ediyor.

Caracas Terör Mahkemeleri tarafından "terörizm" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla hakkında gıyabi yakalama kararı bulunan Machado'nun, Lara eyaletindeki halka açık görünümünün ardından güvenlik güçlerinin atacağı adımlar yakından takip ediliyor.

Muhalefet kaynakları yakalama kararlarını "siyasi gerekçeli" olarak tanımlarken, liderinin güvenlik tedbirleri kapsamında hareket ettiğini bildiriyor.

Venezuela'da binlerce kişi, 23 Ekim'de muhalif lider Machado'nun ülkeye güvenli şekilde dönmesi ve devlet başkanlığı seçim takviminin "derhal açıklanması" talebiyle gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA
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