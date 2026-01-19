Haberler

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, 2025 yılı değerlendirme toplantısına katıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, 2025 yılı değerlendirme toplantısına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2025 yılına ait hizmet ve projelerin değerlendirildiği bir toplantı düzenleyerek, elde edilen başarıları ve 2026 için planlarını paylaştı. Toplantıda altyapı, sosyal belediyecilik ve turizm gibi birçok alanda yürütülen çalışmalara dair sunumlar yapıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2025 yılında hayata geçirilen hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gözbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, belediyenin 2025 yılına ait faaliyetleri ele alındı. Birim müdürleri, sorumluluk alanlarına giren çalışmaları raporlayarak, sunum gerçekleştirdi.

Değerlendirmelerde, altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten çevre düzenlemelerine, kültürden spora kadar birçok alanda yürütülen hizmetler masaya yatırıldı.

Ayrıca 2026'da hayata geçirilmesi planlanan projeler ve hedefler de kapsamlı şekilde görüşüldü. Birim müdürleri, önümüzdeki döneme ilişkin proje planlamaları, ihtiyaç analizleri ve hedeflenen çalışmalar hakkında Öztürk'e bilgi sundu.

Toplantının sonunda konuşan Öztürk, 2025 yılı boyunca ilçeye kazandırılan hizmetlerde emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.

Elde edilen başarıların ekip ruhuyla sağlandığını belirten Öztürk, "Bugün 2025 yılını hep birlikte değerlendirdik. İlçemize kazandırdığımız hizmetlere baktığımızda Yahyalı adına önemli ve güzel çalışmalara imza attığımızı memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kulandı.

İlçenin turizmde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, 2026'da da tanıtım ve belediyecilik çalışmalarında aynı kararlılıkla gayret etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! 'Sarı oda' detayı çok konuşulacak

Jetteki kilit isim ek ifade verdi! "Sarı oda" detayı çok konuşulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum