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Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
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Ankara'da, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Toplanan kalabalık, Sinvar'ın hayatını ve mücadelesini anarak ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazı için Çukurambar'daki Tuba Altınok Camisi önünde toplanan Ankara Filistin Dayanışma Derneği üyeleri, namazdan önce Sinvar'ın vasiyetini okudu.

Namazın ardından kadınlar, erkekler ve çocuklardan oluşan topluluk, sloganlar atarak, ellerinde Sinvar'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlarla ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü.

Dernek adına burada yapılan açıklamada, Sinvar'ın hayatını davasına adadığı, halkının özgürlüğü için savaşan bir lider olarak tarihe geçtiği, onun yaşamının Filistin halkının işgal altındaki mücadelesinin bir özeti olduğu ifade edildi.

Sinvar'ın "ölüm" ile ilgili sözlerinin de okunduğu açıklamada, Sinvar'ın hapisten çıkar çıkmaz Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü mücadelesine döndüğü, 61 yaşında yaralı haliyle işgalci askerlerle çatıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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