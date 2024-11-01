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Yahya Kemal Beyatlı, Ölümünün 66. Yılında Anıldı

Yahya Kemal Beyatlı, Ölümünün 66. Yılında Anıldı
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Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Beyatlı'nın Türk edebiyatındaki önemini vurguladı.

Şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 66. yılında Tekirdağ'da anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır ile Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Beyatlı'nın kent merkezindeki heykeline karanfil bıraktı.

Hacıoğlu, yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk edebiyatının kalemi en kuvvetli şairlerinden ve yazarlarından biri olarak gösterildiğini söyledi.

Hacıoğlu, "Üç Kemallar Diyarı" olarak adlandırılan Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'nın önemli isimler olduğunu belirterek "Yahya Kemal'i her yıl anıyoruz. Yahya Kemal iki dönem Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Aynı zamanda kendisi bir diplomattır. 1984 yılında Üsküp'te başlayan hayatı 1958'de İstanbul'da sona ermiştir. Yahya Kemal anlatılmaz bir insandı. Adı okullarda, sokaklarda, kültür merkezlerinde yaşatılıyor." dedi.

Beyatlı'nın Darülfünun'daki öğrencileriyle birlikte Kurtuluş Savaşı'na destek olduğunu anımsatan Hacıoğlu, yazarın 1921'de İleri gazetesinde başmuharrir olarak bağımsızlık mücadelesi için önemli yazılar kaleme aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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