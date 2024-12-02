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Yahya Kemal Beyatlı'nın 140. Yıl Dönümü Tekirdağ'da Anıldı

Yahya Kemal Beyatlı'nın 140. Yıl Dönümü Tekirdağ'da Anıldı
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Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 140. yıl dönümünde Tekirdağ'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Programda, Beyatlı'nın edebi katkıları ve Tekirdağ için önemi vurgulandı.

Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 140. yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'dan dolayı "Üç Kemaller Diyarı" olarak bilindiğini anımsattı.

Yahya Kemal'in Tekirdağ için önemli bir değer olduğunu aktaran Kaya, Beyatlı'nın Türk edebiyatının kalemi en kuvvetli şair ve yazarlarından biri olarak gösterildiğini ifade etti.

Kaya, adı kentte yaşatılan Yahya Kemal'in hayatı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Lise öğrencilerinin Yahya Kemal'in şiirlerini okumasının ardından, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan müzik grubu Beyatlı'nın şiirlerinden oluşan eserleri seslendirdi.

Daha sonra katılımcılar "Yahya Kemal Beyatlı" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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