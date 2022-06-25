Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da iki aracı kundakladı - Haberler

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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da iki aracı kundakladı

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesi Yahudi yerleşimciler tarafında kudaklanan araçlardan detaylar Olay yerinde İsrail polisinin incelemelerde bulunması Araçların sahibi Filistinli Muhammed Arif ile röportaj RAMALLAH - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah...

Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesi

Yahudi yerleşimciler tarafında kudaklanan araçlardan detaylar

Olay yerinde İsrail polisinin incelemelerde bulunması

Araçların sahibi Filistinli Muhammed Arif ile röportaj

RAMALLAH - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesinde Filistinlilere ait iki aracı kundakladı.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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