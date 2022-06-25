Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da iki aracı kundakladı
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesi Yahudi yerleşimciler tarafında kudaklanan araçlardan detaylar Olay yerinde İsrail polisinin incelemelerde bulunması Araçların sahibi Filistinli Muhammed Arif ile röportaj RAMALLAH - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah...
Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesi
Yahudi yerleşimciler tarafında kudaklanan araçlardan detaylar
Olay yerinde İsrail polisinin incelemelerde bulunması
Araçların sahibi Filistinli Muhammed Arif ile röportaj
RAMALLAH - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesinde Filistinlilere ait iki aracı kundakladı.
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel