Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da iki aracı kundakladı Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesi Yahudi yerleşimciler tarafında kudaklanan araçlardan detaylar Olay yerinde İsrail polisinin incelemelerde bulunması Araçların sahibi Filistinli Muhammed Arif ile röportaj RAMALLAH - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah... Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesi Yahudi yerleşimciler tarafında kudaklanan araçlardan detaylar Olay yerinde İsrail polisinin incelemelerde bulunması Araçların sahibi Filistinli Muhammed Arif ile röportaj RAMALLAH - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Mughayir beldesinde Filistinlilere ait iki aracı kundakladı. AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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