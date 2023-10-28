Yahşihan Tren İstasyonu: Kurtuluş Savaşı döneminin önemli bir noktası

Kurtuluş Savaşı döneminde İç Anadolu'da toplanan cephane ve gıda ürünlerinin Ankara'ya gönderilmesinde önemli bir rol üstlenen Yahşihan Tren İstasyonu, 100 yıldır hizmet veriyor. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid tarafından Kızılırmak üzerine yaptırılan Türkiye'nin ilk demir köprüsü de savaş döneminde yol güzergahı olarak kullanılıyordu.

Kurtuluş Savaşı döneminde İç Anadolu'da toplanan cephane ve gıda ürünlerinin Ankara'ya gönderilmesinde önemli bir rol üstlenen Yahşihan Tren İstasyonu, 100 yıldır hizmet veriyor. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid tarafından Kızılırmak üzerine yaptırılan Türkiye'nin ilk demir köprüsü de savaş döneminde yol güzergahı olarak kullanılıyordu.

Türkiye'nin doğusunu Ankara'ya bağlayan ana demir yolu hattı üzerine yaptırılan Yahşihan Tren İstasyonu, 100 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Kurtuluş Savaşı döneminde İç Anadolu'daki depolarda bulunan ve kağnılarla taşınan cephaneyi, Ankara'ya ulaşmasında önemli bir rol üstlenen istasyon, erken Cumhuriyet döneminin karakteristik özelliklerini de içerisinde barındırıyor. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid tarafından yaptırılan Türkiye'nin ilk demir köprüsü de Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'ya mühimmat taşımak için yol güzergahı olarak kullanılıyordu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, İç Anadolu'da toplanan tüm mühimmat ve levazımları istasyondan gönderildiğini söyledi.

Türkyılmaz, "İstikbalden İstikbale, edepten ebediyete; Yahşihan. Kurtuluş Savaşı'nda ilk istasyon; Yahşihan. Özellikle Kırıkkale Keskin ilçesinde o zaman ki annelerimiz, büyüklerimiz, dedelerimiz bütün toplanan levazımları ve mermileri getiriyorlar. Cumhuriyet kenti olan Yahşihan, ilk istasyondur. Yahşihan'a gelen mermiler, dekovillerle Ankara Polatlı'ya götürülüyor" dedi.

Atatürk'ü ve silah arkadaşlarının Yahşihan'da misafir edildiğini anlatan Türkyılmaz, "Aynı zaman da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir güzergahıdır, bir hanıdır. Yahşihan'da misafir etmişiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını burada gerekli kararlar alınmış ve buradan da Ankara'ya yol izlemiş. Aynı zamanda da Turgut Özakman'ın 'Şu Çılgın Türkler' kitabında da 'Yahşihan bir Cumhuriyet kenti, bir kurtuluş kenti, bir zafer kenti' olarak geçmektedir" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya kanılarla ve atlarla giderken tarihi köprüyü kullandığını ifade eden Türkyılmaz, "Yahşihan'da da devecilerle sohbet etmiş ve Kurtuluş Savaşı hakkında da bilgiler vermiş, buradan da Ankara'ya yol almıştır. Atalarımız ecdadımız Cumhuriyet şehri 'Yahşi' 'Güzel han' anlamına gelen ilçemiz, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ağırlamaktan onur ve gurur duyarlar" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE