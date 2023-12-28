Yahşihan Belediyesi, Prof. Dr. Ruşen Keleş'in ismini sokağa verdi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi 294. Sokak'ta düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Makas, kendisinin de Ruşen Keleş'in öğrencisi olduğunu belirtti.

Keleş'in hep bilime, insanlığa, kentleşmeye, insanın yarınlarına hizmet ettiğini anlatan Makas, "Hakikaten alanında sadece Türkiye'de değil, dünyada isim yapmış bir büyümüzdür. Değerlerimize sağlığında kıymet vermek lazım. Bu kapsamda belediye başkanımız ve belediye meclisine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da Yenişehir Mahallesi 294. Sokak'a kazandırdığı yüzlerce eseriyle Türkiye'de kentleşme, kent hukuku, kent bilimi ve yerel yönetimler konusunda çığır açmış bilim insanı Prof. Dr. Ruşen Keleş'in ismini verdiklerini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Keleş ise "Bildiğiniz gibi Kırıkkaleli değilim. Kırıkkale'ye bir takım hizmetler yapmış olmalıyım ki Yahşihan Belediyesi de büyük bir incelik göstererek adımı bir sokağa vermiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Prof. Dr. Kemal Görmez, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.