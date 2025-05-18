Yağmurlar Doğayı Canlandırdı, Adana'da Su Seviyesi Yükseldi

Yağmurlarla birlikte su seviyesi arttı, doğa coştu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl Nisan ve Mayıs ayları yağmurlu geçince kuruyan bir çok dere ve nehir yeniden çağladı.

Kozan ilçesinin Bucak Mahallesinde yağmurların etkisiyle doğa yeniden canlandı. İlçede su ile narenciye ağaçlarının buluştuğu doğal gölette su seviyesi yükselince görsel şölen oluştu. Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen vatandaşlar ilçedeki doğal alanlara akın etti. Doğa güzelliği ile gelen vatandaşları mest etti.

Mustafa Kandemir, "İlçemiz ve Kuzey Adana bahar ile çok güzel oldu. 4 yıl önce Kozan portakalının tescili alındı. Bu su gözü ülkemizde birçok yerde yok ve doğa büyük bir görsel sanat gibi bizleri ağırlıyor. Herkesin bu bölgeyi görmesini isteriz" dedi.