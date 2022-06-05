Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Mesut Madan - Güncel
 - Güncelleme:
Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi

BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta zemin kattaki evlerinin su basması nedeniyle yaşamını yitiren bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın (55) cenazesi toprağa verildi.

BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta zemin kattaki evlerinin su basması nedeniyle yaşamını yitiren bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın (55) cenazesi toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan anne Fatma Doğtaş'ın (74) durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Aydınlıkevler Mahallesi Umut sokaktaki 4 katlı binanın zemin katını su bastı. İhbarla gelen ekipler tarafından kontrol edilen evde oturan bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, annesi Fatma Doğtaş ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan anne, taburcu edildi.

Vesile Doğtaş için bugün öğle vakti Ulu Camii'de tören düzenlendi. Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vesile Doğtaş'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Vesile Doğtaş'ın cansız bedeni Asri Mezarlığa defnedildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada, "Metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Bir vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Burdur merkezde 30 hane ve Çendik mevkiinde bir düğün salonu su baskınından dolayı etkilendi. Baskından etkilenen vatandaşlarımız için yer temininde bulunduk. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. 25 iş makinesi ve 77 personel olarak çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Güncel

Burdur Umut su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title