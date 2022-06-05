Yağmur suyuyla dolan evde ölen bedensel engelli kız, toprağa verildi - Haberler

BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta zemin kattaki evlerinin su basması nedeniyle yaşamını yitiren bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın (55) cenazesi toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan anne Fatma Doğtaş'ın (74) durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Aydınlıkevler Mahallesi Umut sokaktaki 4 katlı binanın zemin katını su bastı. İhbarla gelen ekipler tarafından kontrol edilen evde oturan bedensel engelli Vesile Doğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, annesi Fatma Doğtaş ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan anne, taburcu edildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada, "Metrekareye 25 kilogram yağış düştü. Bir vatandaşımız hayatını kaybederken, 3 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Burdur merkezde 30 hane ve Çendik mevkiinde bir düğün salonu su baskınından dolayı etkilendi. Baskından etkilenen vatandaşlarımız için yer temininde bulunduk. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. 25 iş makinesi ve 77 personel olarak çalışmalarımız sürüyor" dedi.