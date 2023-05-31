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Görüntüler selin vurduğu İzmir'den! Vatandaşlar dizine kadar gelen suda yürüdü

Güncel Haberler

İzmir'in Çiğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken, bazı iş yerlerini su bastı, vatandaşlar dizine kadar sularda yürümek zorunda kaldı.

Sağanak yağış, İzmir kent genelinde etkili oluyor. Yağış, Çiğli ilçesinde de aniden bastırdı. Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlarda zor anlar yaşadı.

SU DİZE KADAR GELDİ

Bazı vatandaşlar, dizine kadar su birikintisinde yürürken, bölgedeki iş yerlerini de su bastı. Kimi vatandaşlarda, su birikintisi önünde çaresizce bekleyerek yağmurun durmasını bekledi. Esnafta, alt yapıya isyan ederek Çiğli Belediyesine tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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