Yağma suçundan aranan firari Trabzon'da takside yakalandı Trabzon'da, yağma suçundan hakkında arama kararı bulunan ve gözaltına alındıktan sonra taksiyle kaçan şüpheli, polis uygulama noktasında yakalandı. Trabzon'da, yağma suçundan hakkında arama kararı bulunan ve gözaltına alındıktan sonra taksiyle kaçan şüpheli, polis uygulama noktasında yakalandı. Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan arama kaydı bulunan Gürcistan uyruklu G.G'nin, dün Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada yakalandıktan sonra firar ettiğinin bildirilmesi üzerine, uygulama noktası kurdu. Uygulama noktasında bir taksiyi durduran ekipler, araçtaki kişinin G.G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Bakırköy'de gasp yaptı, Gürcistan'da saklandı, tekrar ülkemize girerken Sarp'ta yakalandı, Hopa'da firar etti, Arsin polisi yakaladı. Çekirge, Trabzon polisinden kaçamadı." ifadelerine yer verildi. AA / Tuğba Yardımcı - Güncel Bakırköy Trabzon Arsin Güncel Haberler

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