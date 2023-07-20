Yağlıdere'de Şiddetli Yağış Sonrası Hasarlı Mahallelerde Çalışmalar Sürüyor

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, kentte meydana gelen şiddetli yağış sonucu hasar oluşan 12 mahallede çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan çalışmaların maliyeti yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirten İbaş, AFAD'dan gelecek ödeneği beklediklerini söyledi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, kentte 10 Temmuz'da meydana gelen şiddetli yağış sonucu hasar oluşan 12 mahallede çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

İbaş, gazetecilere, 12 mahallede yol, duvar, menfez, üst yapı ve altyapı çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirtti.

Mahallelerde 8 iş makinesi ve 9 kamyonla heyelan kaldırma işlerinin devam ettiğini kaydeden İbaş, "Bir hafta içinde muhtemelen biter. Yapım işleri ve tadilat için yapılan tespit karşılığı Afad'dan gelecek ödeneği bekliyoruz. Yüce Mevlam milletimizi tüm afetlerden korusun, hepimize çok geçmiş olsun." dedi.

İbaş, kendilerine destek olan Vali Enver Ünlü, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Üçtepe Belediye Başkanı Gasım Akıllı, Giresun AFAD Müdürü Murat Cavunt, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür etti.