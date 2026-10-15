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Yağışta kayganlaşan Hakkari-Van yolunda akaryakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı

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Yağışta kayganlaşan Hakkari-Van yolunda akaryakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı
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Hakkari-Van kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde akaryakıt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi ve sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakkari- Van kara yolunda akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yeni Köprü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FPH 389 plakalı akaryakıt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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