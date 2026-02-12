Haberler

Üzerine istinat duvarı çöken kamyonetinde hayatını kaybetti

Üzerine istinat duvarı çöken kamyonetinde hayatını kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, tavuklarını korumak için tilkiyi bekleyen 78 yaşındaki Ahmet Yıldırım, üzerindeki istinat duvarının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, duvarın geçmişte örüldüğü ve yağışların etkisiyle çöktüğü bildirildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, tavuklarını yiyen tilkiyi yakalamak için açık kasa kamyonette bekleyen Ahmet Yıldırım (78), istinat duvarının yağış nedeniyle üzerine çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Karakoca Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Yıldırım, tavuklarını yiyen tilkiyi yakalamak için evinin yakınında park ettiği açık kasa kamyonetinin içinde beklemeye başladı. Bu sırada bölgede etkili olan yağış nedeniyle yandaki istinat duvarı çöktü. Yıldırım, kamyonetiyle birlikte çöken duvarın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 2 çocuk babası Ahmet Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen eşi, oturduğu sandalyede ağladı.

KAYMAKAM CANTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Soruşturma başlatılırken, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal olay yerinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Kaymakam Cantürk, "Yağışın etkisiyle daha önce örülmüş eski bir duvar çöktü. Vatandaşımız böyle bir durumu beklemediği için otomobilin içinde bekler vaziyetteyken olay meydana geldi. İnsanlarımızı, yağışın olduğu bölgelerde daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
