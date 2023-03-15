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Yağışlarla birlikte Munzur ve Pülümür Çayı'nın seviyesi yükseldi, belediye vatandaşları uyardı

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Yağışlarla birlikte Munzur ve Pülümür Çayı'nın seviyesi yükseldi, belediye vatandaşları uyardı Tunceli'de etkili olan yağışlarla birlikte Munzur ve Pülümür Çayı'nın seviyesinde artış yaşandı.

Yağışlarla birlikte Munzur ve Pülümür Çayı'nın seviyesi yükseldi, belediye vatandaşları uyardı

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan yağışlarla birlikte Munzur ve Pülümür Çayı'nın seviyesinde artış yaşandı. Belediye, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojinin uyardığı Tunceli'de sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Yağışlarla birlikte Munzur ve Pülümür çaylarının su seviyesi yükseldi. Bununla birlikte Tunceli Belediyesi vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tunceli Belediyesi tarafından yapılan uyarıda, " İlimizde son günlerde yaşanan etkili yağışlar nedeniyle hem Pülümür Çayı hem de Munzur Çayı su seviyesinde büyük miktarlarda artış meydana gelmiştir. Halkımızın nehir kıyılarına yaklaşmamaları ve su kıyısında bulunan işletmelerin dikkatli olmaları önemli rica olunur" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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