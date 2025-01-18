Yabancı turisti camide ağırladı, turist sosyal medyadan teşekkür etti

Cami imamı Hilmi Yılmaz, "Kur'an tilavetini özenle dinledi"

"İnşallah İslam ile şereflendiğini görmek nasip olur"

İtalyan Nicola Guerrra: " Türkiye'de ki misafirperverliğe diyecek sözüm kalmadı"

DÜZCE - Bisiklet ile dünya turu yapan İtalyan Nicolo Guarrera Düzce'de, yol kenarında ki Kirazlı Cami girişinde çadır kurmak istediği esnada Cami İmamı Hilmi Yılmaz'ın yardımları ile camide kaldı. O anları sosyal medyada paylaşan turist teşekkürlerini iletirken, video sosyal medyada viral oldu.

Bisikleti ile dünya turu yaptığı esnada Düzce'den de geçen İtalyan Nicolo Guarrera, Aralık ayının son günlerinde Kirazlı Yeni Mahalle cami bahçesinde çadır kurmak istedi. Bu durumu fark eden Cami imamı Hilmi Yılmaz, cami cemaati ile görüşmesinin ardından yabancı turistin cami içerisinde konaklayabileceğini belirtti. İmamın yönlendirmesi ile cami içerisinde kendisine yer verilen yabancı turist için yerden ısıtmalarda çalıştırıldı. Havanın yağışlı olması sebebi ile ayakkabılarının çamurlandığını fark eden Cami imamı turistin ayakkabılarını yıkayıp, kendisine teslim etti. Yabancı turist daha sonra Abdesthaneye giderek burada üstünü değiştirmesi ve daha sonra camide okunan Kur'an tilavetini dinlediği anları montajlayarak sosyal medyaya "Gerçek misafirperverlik: lafı esirgemeden karşılanmak, tok olduğunuzu söyleyerek doyurulmak, yalnız bırakılmak yerine misafir kabul etmek ve kucaklaşmak. İmam hiç bir şey söylemeden ayakkabılarımı bile yıkıyor, sürpriz. Onu banyoda şahsen fırçalarken buluyorum ve onu durdurmaya çalıştığımda omuz silkiyor ve gülümseyerek temizlemeye devam ediyor, bunun anlamı olması gereken bir şey söylüyor Endişelenme, bunu isteyerek yapacağım. Gerçekten Türkiye'de gördüğüm misafirperverliğe diyecek sözüm kalmadı" notu ile yükledi.

"Hava soğuktu"

Cami imamı Hilmi Yılmaz, o gün yaşananları şöyle anlattı: "İkindi namazının çıkışıydı. Namazı kılıp camiden çıktığımızda bahçede misafirimizi gördük. Hoş geldin dedik kendi dilimizce. Üstü başı ıslak, ayakkabıları çamurlu olduğu halde biraz dinlenmek istiyorum gibi bir şeyler söyledi. 'Çadır kurabilir miyim?' diye sordu. Bizde soğukta dışarda kalmasını içimiz el vermedi. Cemaatimiz ile beraber içerde kalabilir diye uygun gördük. O gece camimizde misafir ettik. İçeri girdi, o şekilde dinlenmeye başladı. Nicola kardeşimiz içeri girip dinlenmeye başladıktan sonra ben dışarı çıktığımda ayakkabılarının çamurlu ve ıslak olduğunu gördüm. Tekrar ıslak ayakkabıyı giymesine gönlüm izin vermedi. Bizde öyle giyemeyiz diyerek misafirimizi hürmet etmek için ayakkabılarını temizlemek için aldım. Giyerken kuru bir ayakkabı giysin istedim. Abdesthane'de ayakkabılarını temizlerken, üstünü değiştirmek için dışarı çıkmıştı. Benim ayakkabım nerede diye araştırırken çocuklar 'Hocamız ayakkabılarını temizliyor' demişler. Abdesthanede üstünü değiştirmeye girdiği esnada benim ayakkabıları temizlediğimi görünce çok şaşırdı. 'Ne gerek vardı' dedi. Bende siz misafirsiniz diyerek yıkanması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

"Kuran tilavetini gözleri kapalı dinledi"

Camide yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında Nicola Guarrera'nın kıbleye karşı uzattığı ayaklarını toparlayarak dizinin üzerine geçip gözleri kapalı tilaveti dinlediğini belirten İmam Yılmaz, "Akşam namazından sonra tekrar yatsı namazı için camiye geldiğimde biraz Kur'an tilaveti yapayım dedim. İçeri girdiğimde o dinleniyordu. Camide ayakları kıbleye karşı oturuyordu. Ben kendisine rahatsızlık vermek istemeyerek geçtim ve Kur'an okumaya başladım. Kur'an okumaya başladığımı görünce yabancı arkadaşımız ayaklarını kıbleden kaldırarak müezzinlik olan alana gelip beni dinlemeye başladı. Oradan da kalkıp ön safa gelip dizlerinin üzerine oturdu. Kur'an-ı Kerim'i ben okurken gözleri kapalı bir şekilde tilaveti dinledi. Biz yatsı namazını kılarken, oda kendince yatsı namazını bizimle birlikte eda etti. Yatsı namazının ardından camimizin ortasında kendisi ile sohbet ettik. Kelime-i Şehadet getirmesi ile ilgili söylemeye çalıştı. Hepimizin Allah'u Teala'nın yarattığını belirttik. Cami duvarlarında yazan Arapça kelimeleri görmüş oldu. Elimizin içinde ki Allah'u Teala'nın 99 isminin yazılı olduğunu sağ elimizde 81 sol elimizde ise 18 isminin yazılı olduğunu gösterdik. İsimlerini ve her şeyini insanlara bahşetmiş olduğunu söyledik. Herkesin ellerine yazmış, kimin alnına yazmış olduğunu gösterdim. Kendi elinin avucunu gösterdik oda açıp baktı. Biz işaretlerle, biraz alaturka şekilde kendisi ile anlaşmaya çalıştık. Arada sevgi ve muhabbet ile oda bir insan olması hasabiyle bir şekilde anlatmaya çalıştık ve misafir olduğu için elimizden geldiğince onu burada ağırlamaya ve anlaşmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"İslam ile şereflendiğini görmek bizlere nasip olur"

Caminin yol üzerinde olduğu için daha önce de bir çok misafire ev sahipliğini yaptığını, caminin Allah'ın evi olduğunu ve her ne olursa olsun insanların buraya gelebileceğini belirten Kirazlı Yeni Mahalle Cami İmamı Hilmi Yılmaz, "Camimiz yol üzerinde olduğu için daha önce Daniel isminde bir turist kardeşimiz gelmişti. Oda bisikletliydi, yanında hatta bir kedi vardı. Onunla yolda tanışmış onla yolda beraber gidiyorlardı. Cami arkasında çadır kurmak istedi. O günde camide ağırlamak istedik. Ama kendisi camide girmek istemedi. Caminin bahçesinde çadır kurmuştu. Soğuk vardı ama bu kadar soğuk değildi. O kardeşimizi de dışarda misafir etmiştik. Bisiklet turu ile beraber yola çıkan Özbekistan uyruklu 5-6 kişi buraya uğramışlardı. Trafikte devam ederlerken bize geldiler burada misafir ettik kendilerini. Buradan tekrar sabaha karşı yola çıkmışlardı. Bazen yol üzeri olduğu için misafirlerimiz bize gelebiliyor. Burası cenabı hakkı bir mekanı bir evi. Bütün insanlığın evi. Burada bütün insanlık bulunabilir. Hangi niyet ile hangi şekilde hangi maksatla gelirse gelsin kim olursa olsun buraya gelen insan camide Allah'ın evinde huzur bulması ve dirilmesi gerekiyor. Gelen bütün misafirlerimize rabbimizin evlerinin kapısı açık. İnşallah o kardeşimizin islam ile şereflendiğini görmek bizlere nasip olur inşallah. Aramızda güzel bir muhabbet oldu. Tekrar yolu buralara düşerse kendisini tekrar ağırlamak isteriz" dedi.